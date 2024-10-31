В Кремле сомневаются, смогут ли выиграть войну в Украине 1 31.10.2024, 13:38

Американские аналитики раскрыли подробности.

В Кремле не уверены, что российские войска смогут победить на поле боя в Украине в течение следующих двух лет. РФ испытывает трудности с подготовкой к предвыборной кампании в Госдуму в сентябре 2026 года из-за неопределенности относительно того, как продолжается война. Об этом пишет американский «Институт изучения войны» в сводке от 30 октября.

Российское оппозиционное издание Meduza 30 октября сообщило, что первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко не начал планировать «контуры» выборов в Госдуму 2026 года, хотя обычно это делается за два года до выборов.

Источник, близкий к Администрации президента, сообщил журналистам, что формирование политики на выборах зависит от того, продолжится ли война в Украине в 2026 году. Meduza сообщила, что источник в руководстве «Единой России» заявил, что неясно, будут ли в предвыборной кампании 2026 года участвовать военнослужащие или человек, который «символизирует возвращение к мирной жизни», например, премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что от ситуации на передовой будет зависеть и состав списка «Единой России».

«Будут ли наверху военные, или один человек, символизирующий возвращение к мирной жизни, например премьер-министр», — говорится в публикации.

Политтехнолог, работающий с Кремлем и несколькими региональными правительствами, как сообщается, заявил, что если война продолжится в течение избирательной кампании 2026 года, то Кремлю понадобится «сила, опирающаяся на ультрапатриотизм», например, новая политическая партия или «слегка обновленная» партия «Справедливая Россия».

По данным журналистского источника, если война закончится, Кремлю понадобятся «умеренные силы».

«Справедливая Россия» 26 октября провела съезд и объявила, что ее новым политическим курсом станет «патриотический социализм», который партия назвала необходимым во время войны России в Украине.

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