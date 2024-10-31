Лукашенко обиделся на ШОС и БРИКС 3 31.10.2024, 13:42

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Диктатор заявил, что там «телепаются».

Лукашенко критически отозвался о БРИКС и ШОС из-за недостатка конкретных решений в этих объединениях.

«Сейчас слишком много надежд возлагается на эти организации. Но, к сожалению, в этих организациях «телепаются», а не принимаются конкретные шаги», — цитирует агентство БелТА.

Беларусь стала членом Шанхайской организации сотрудничества в начале июля. В БРИКС наша страна имеет статус государства-партнера, который Лукашенко обиженно назвал «предбанником».

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