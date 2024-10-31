Охрана Путина разоблачила вранье Пескова 31.10.2024, 13:45

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Относительно дворца в Геленджике.

Западные СМИ нашли подтверждения тому, что российский диктатор Владимир Путин действительно посещал дворец в Геленджике из скандального расследования ФБК, который пропаганда РФ называла «апарт-отелем» олигарха Аркадия Ротенберга.

А помогло им в этом фитнес-приложение Strava для записи и обмена данными о спортивной активности, которым, как оказалось, пользовались сразу шесть сотрудники ФСО.

Как сообщает французское издание Le Monde, установить это удалось, сопоставив данные о передвижениях путинских охранников с его зарубежными поездками, в частности, в Бразилию, Китай и ОАЭ в 2019 году.

Однако самыми интересными локациями оказались роскошная резиденция в Карелии и тот самый дворец на берегу Черного моря, где глава кремлевского режима, по утверждениям его спикера Дмитрия Пескова, якобы никогда не был.

При этом отмечается, что телохранители Путина появлялись там неоднократно.

«На одном конце — роскошный дворец на берегу Черного моря, строительство которого, как говорят, обошлось более чем в миллиард евро. На другом — роскошная дача на одном из бесчисленных озер в российской республике Карелия, на границе с Финляндией. Почти 2000 километров разделяют эти два объекта, но у них есть одна общая черта: их ближайшие окрестности регулярно посещают телохранители Владимира Путина», — говорится в материале.

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