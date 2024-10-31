Экипаж украинского БТР «Буцефал» уничтожил укрепление оккупантов

Экипаж украинского БТР «Буцефал» уничтожил укрепление оккупантов1
- 31.10.2024, 13:56
Видео сняли на Покровском направлении.
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы экипажа БТР-4Е «Буцефал» на Покровском направлении фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно интенсивное применение боевого модуля БТР-4Е для уничтожения укрепления оккупантов.
«Покровское направление остается одним из самых напряженных на фронте. За сутки только подразделения Национальной гвардии отбили 11 атак врага. На этих кадрах бойцы 15-й бригады НГУ «Кара-Даг» на БТР-4Е уничтожают укрепления оккупантов. Эффективно сработали также экипажи БПЛА и артиллерия», - отмечается в заметке к видео.
БТР-4 «Буцефал» - полноприводный восьмиколесный бронетранспортер с колесной формулой 8×8, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро машиностроения, изготавливается на заводе имени Малышева. БТР-4 «Буцефал» предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.