Экипаж украинского БТР «Буцефал» уничтожил укрепление оккупантов 1 31.10.2024, 13:56

Видео сняли на Покровском направлении.

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы экипажа БТР-4Е «Буцефал» на Покровском направлении фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно интенсивное применение боевого модуля БТР-4Е для уничтожения укрепления оккупантов.

«Покровское направление остается одним из самых напряженных на фронте. За сутки только подразделения Национальной гвардии отбили 11 атак врага. На этих кадрах бойцы 15-й бригады НГУ «Кара-Даг» на БТР-4Е уничтожают укрепления оккупантов. Эффективно сработали также экипажи БПЛА и артиллерия», - отмечается в заметке к видео.

БТР-4 «Буцефал» - полноприводный восьмиколесный бронетранспортер с колесной формулой 8×8, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро машиностроения, изготавливается на заводе имени Малышева. БТР-4 «Буцефал» предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.

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