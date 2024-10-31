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«А ведь причины очевидны»

  • 31.10.2024, 14:01
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«А ведь причины очевидны»

В Беларуси назревает демографическая катастрофа.

Население Беларуси продолжает неуклонно сокращаться. Сегодня, даже по официальной статистике — 9,2 млн, а с учетом уехавших, и того меньше. И эта цифра будет только снижаться.

Непрекращающиеся репрессии, выдавливание людей из страны, экономическая неопределенность мало способствуют желанию белорусов рожать детей. А призывы властей уходят в пустоту. 

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

@charter97.org 9 миллионов и меньше? Куда пропадают белорусы? #общество #беларусь #население #2020 #рождаемость #новости #эксперт ♬ оригинальный звук - Хартия97

«За такую зарплату здесь жить невозможно».

«Соседские дети уехали с семьями, мои дети уехали, внуки, брат тоже! Я в шоке, а ведь причины очевидны».

«Дети растут, их потребности увеличиваются, а в стране с каждым годом становится все страшнее».

«У меня один ребенок, и никакой помощи от государства. А вот моему однокласснику-алкашу дали квартиру только за то, что он «наплодил» детей — сейчас сидит в тюрьме за неуплату алиментов».

«Не путайте трудовую миграцию с эвакуацией».

«Все просто: выросло поколение несоветских людей, которые поняли, что можно работать в Европе за достойные деньги, а не сидеть дома с поговоркой «где родился, там и сгодился».

«Оно уже упало, и у нас зашкаливают демографические проблемы».

«Это неоспоримый факт: в деревнях закрывают школы, потому что нет детей; в малых городах закрывают группы в садиках по той же причине. Только Минск перенаселен».

«Сейчас в Беларуси фиксируется самый низкий уровень рождаемости. Для примера: во время немецкой оккупации, если считать в процентах от численности населения, рождаемость была выше, чем сейчас при Лукашенко».

«Когда власти на первое место ставят репрессии, а не развитие, то людей не удержать. Зачем оставаться там, где тебя только подавляют?»

«Цены растут, зарплаты не меняются, налоги душат — а потом удивляются, что люди бегут в Польшу, Литву и даже Россию».

«Смешно, как власти возмущаются миграцией, но при этом сами создают такие условия, что люди вынуждены уезжать».

«Беларусь — наш дом, и я верю, что перемены не за горами. Когда наступит свобода, многие вернутся, чтобы строить новую, европейскую страну».

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