Зеленский и Орбан неожиданно пожали руки
- 31.10.2024, 14:05
Готовится совместный документ.
Между Украиной и Венгрией готовится двусторонний документ, который должен упростить решение большинства вопросов, возникающих между государствами. Такую новость сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья.
«Сегодня готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там есть много вещей для того, чтобы убрать недоразумения или ответить на вызовы современности, будущего и прошлого. Чтобы не поднимался вопрос меньшинств. Точнее, вопрос может подниматься, но чтобы он быстро решался, чтобы не возникало вопросов между нашими государствами. Мы очень положительно на это смотрим», - рассказал Зеленский.
Также и вопросы безопасности являются частью этого документа.
«Самое малое, что мы просим у Венгрии, - не блокировать приглашение Украины в НАТО. То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать», - подчеркнул президент Украины.