Под Петербургом спецназ РФ пошел на штурм дома с тремя сбежавшими с войны зэками 4 31.10.2024, 14:13

6,190

Один из дезертиров приставил ко лбу командира группы пистолет.

В Ленинградской области поймали трех бывших заключенных, которые дезертировали с войны в Украине.

Для их задержания Минобороны пришлось просить о помощи спецназ МВД, сообщает 47news.

30-летние Александр Игуменов и Марк Фролов, а также 37-летний Владимир Никин скрывались в поселке Янино Всеволожского района. Все трое были неоднократно судимы — «в основном за кражи» — и завербовались на войну из мест лишения свободы, но в итоге сбежали с фронта.

Поисково-розыскная группа Минобороны во главе с офицером, звание которого не уточняется, вышла на Игуменова и подкараулила его возле дома. Когда он пришел, с ним были Фролов и Никин. Увидев военных, Игуменов выхватил пистолет, приставил ко лбу командира группы и потребовал, чтобы они ушли.

«Во избежание жертв среди гражданских лиц» те подчинились и вызвали подкрепление. По приезду спецназ МВД окружил дом и взял его штурмом.

Утверждается, что задержанные находились в состоянии наркотического опьянения. Против них возбудили уголовное дело о дезертирстве (статья 338 УК). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com