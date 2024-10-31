закрыть
31 октября 2024, четверг, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Петербургом спецназ РФ пошел на штурм дома с тремя сбежавшими с войны зэками

4
  • 31.10.2024, 14:13
  • 6,190
Под Петербургом спецназ РФ пошел на штурм дома с тремя сбежавшими с войны зэками

Один из дезертиров приставил ко лбу командира группы пистолет.

В Ленинградской области поймали трех бывших заключенных, которые дезертировали с войны в Украине.

Для их задержания Минобороны пришлось просить о помощи спецназ МВД, сообщает 47news.

30-летние Александр Игуменов и Марк Фролов, а также 37-летний Владимир Никин скрывались в поселке Янино Всеволожского района. Все трое были неоднократно судимы — «в основном за кражи» — и завербовались на войну из мест лишения свободы, но в итоге сбежали с фронта.

Поисково-розыскная группа Минобороны во главе с офицером, звание которого не уточняется, вышла на Игуменова и подкараулила его возле дома. Когда он пришел, с ним были Фролов и Никин. Увидев военных, Игуменов выхватил пистолет, приставил ко лбу командира группы и потребовал, чтобы они ушли.

«Во избежание жертв среди гражданских лиц» те подчинились и вызвали подкрепление. По приезду спецназ МВД окружил дом и взял его штурмом.

Утверждается, что задержанные находились в состоянии наркотического опьянения. Против них возбудили уголовное дело о дезертирстве (статья 338 УК). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип