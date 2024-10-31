ВСУ выбивают российскую ПВО под Херсоном 31.10.2024, 14:22

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Уничтожена ЗРК «Оса-АКМ».

В Херсонской области украинские военные уничтожили российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ» с помощью FPV-дронов. Во время еще одного боевого эпизода, украинские дроноводы поразили российский ЗРК «Тор», используя барражирующий боеприпас Switchblade 600. Об этом 31 октября сообщил «Милитарный».

Обозреватели пишут, что комплекс «Оса-АКМ» был полностью уничтожен взрывом собственных зенитных ракет, после чего техника не подлежит восстановлению. Российский ЗРК был обнаружен и поражен возле села Раденск в ходе разведывательной операции, целью которой было обезопасить небо над временно оккупированной территорией.

Параллельно украинские Силы обороны атаковали другой российский ЗРК «Тор» с использованием дрона-камикадзе Switchblade 600, что стало возможным благодаря сотрудничеству с Службой безопасности Украины и 14-м отдельным полком беспилотной авиации.

После точной координации и корректировки оператором разведывательного дрона поразил комплекс в кормовую часть, после чего тот загорелся.

ЗРК «Оса-АКМ»: значение и возможности

Комплекс «Оса-АКМ» является важной составляющей российский противовоздушной обороны. Он разработан для защиты наземных войск от воздушных угроз, включая самолеты и вертолеты, при действиях на малых и средних высотах в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.

«Оса-АКМ» эффективно борется с пилотируемыми и беспилотными аппаратами, уничтожая цели на дальности до 10 км и высоте до 5 км, с максимальной скоростью цели до 500 м/с. Основные элементы системы включают:

боевую машину с шестью ракетами;

транспортно-заряжающую машину с запасом из 12 ракет;

РЛС для обнаружения и сопровождения целей;

оптический визир и радиозапросчик;

аппаратуру визирования ракеты и передачи команд;

машину для технического обслуживания.

Базируется «Оса-АКМ» на шасси с колесной формулой 6×6, обладающем дизельным двигателем мощностью в 300 л.с., что позволяет достигать скорости 80 км/ч на суше и 8 км/ч на воде. Шасси оборудовано системой регулировки давления в шинах для повышенной проходимости.

Для улучшения боевых возможностей комплекса была модернизирована защита от помех, добавлена функция автоматического распределения целей между машинами батареи, возможность создания аэрозольного экрана для маскировки, а также улучшено разрешение индикаторов кругового обзора.

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