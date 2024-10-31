закрыть
31 октября 2024, четверг, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ выбивают российскую ПВО под Херсоном

  • 31.10.2024, 14:22
  • 1,318
ВСУ выбивают российскую ПВО под Херсоном

Уничтожена ЗРК «Оса-АКМ».

В Херсонской области украинские военные уничтожили российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ» с помощью FPV-дронов. Во время еще одного боевого эпизода, украинские дроноводы поразили российский ЗРК «Тор», используя барражирующий боеприпас Switchblade 600. Об этом 31 октября сообщил «Милитарный».

Обозреватели пишут, что комплекс «Оса-АКМ» был полностью уничтожен взрывом собственных зенитных ракет, после чего техника не подлежит восстановлению. Российский ЗРК был обнаружен и поражен возле села Раденск в ходе разведывательной операции, целью которой было обезопасить небо над временно оккупированной территорией.

Параллельно украинские Силы обороны атаковали другой российский ЗРК «Тор» с использованием дрона-камикадзе Switchblade 600, что стало возможным благодаря сотрудничеству с Службой безопасности Украины и 14-м отдельным полком беспилотной авиации.

После точной координации и корректировки оператором разведывательного дрона поразил комплекс в кормовую часть, после чего тот загорелся.

ЗРК «Оса-АКМ»: значение и возможности

Комплекс «Оса-АКМ» является важной составляющей российский противовоздушной обороны. Он разработан для защиты наземных войск от воздушных угроз, включая самолеты и вертолеты, при действиях на малых и средних высотах в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.

«Оса-АКМ» эффективно борется с пилотируемыми и беспилотными аппаратами, уничтожая цели на дальности до 10 км и высоте до 5 км, с максимальной скоростью цели до 500 м/с. Основные элементы системы включают:

боевую машину с шестью ракетами;

транспортно-заряжающую машину с запасом из 12 ракет;

РЛС для обнаружения и сопровождения целей;

оптический визир и радиозапросчик;

аппаратуру визирования ракеты и передачи команд;

машину для технического обслуживания.

Базируется «Оса-АКМ» на шасси с колесной формулой 6×6, обладающем дизельным двигателем мощностью в 300 л.с., что позволяет достигать скорости 80 км/ч на суше и 8 км/ч на воде. Шасси оборудовано системой регулировки давления в шинах для повышенной проходимости.

Для улучшения боевых возможностей комплекса была модернизирована защита от помех, добавлена функция автоматического распределения целей между машинами батареи, возможность создания аэрозольного экрана для маскировки, а также улучшено разрешение индикаторов кругового обзора.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип