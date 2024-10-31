Белоруска пожаловалась на мужа, который выдал детям 5 рублей и поставил к стене 5 31.10.2024, 14:27

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Утихомирил необычным способом.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на мужа, который заставил детей стоять с 5 рублями у стены. Причем они не просто стояли, а прижимали лбом купюры. Комментаторы возмутились такому «унижению» своих же детей, пишет telegraf.news.

«Попросила мужа поиграть с детьми, а он поставил их к стене с 5 рублями. Кто дольше простоит, тот забирает деньги», — пояснила автор видео.

«Тебе не стыдно?» — спросила жена у мужа. «Зато спокойно», — ответил тот.

«Унижение собственных детей. Жестоко! Подрастут — отыграются», — написала одна комментаторша.

«Ничего, когда вырастут, они это с психологом проработают», — считает другая.

Но кто-то был иного мнения: «Папа вам не мама. Папа всегда найдет увлекательную и веселую игру».

«Они тебе потом в старости лежачему стакан воды в постель только за 100 евро принесут», — написал еще один пользователь TikTok.

«На меня жена так обиделась. Зато дети были в восторге. Правда, там было 100 рублей», — поделился опытом другой юзер.

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