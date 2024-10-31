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Северокорейские военные прибыли в оккупированный Донецк

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  • 31.10.2024, 14:29
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Северокорейские военные прибыли в оккупированный Донецк

В ЦПД раскрыли подробности.

Россия уже перебросила инженерные войска Северной Кореи на временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире телемарафона «Єдині новини» в четверг, 31 октября.

«Инженерные войска уже присутствовали на временно оккупированных территориях, в частности в Донецке. Они пока не участвовали в войне, ведь это инженерные войска», — сказал он.

Глава ЦПД убежден, что северокорейские военные будут в российской форме, с российскими документами, «перемешанные с калмыками и бурятами». Россияне рассчитывают, что их будет невозможно отличить от граждан РФ.

По его данным, оккупанты применят военных КНДР сначала на Донецком направлении, а после «обкатки» они будут задействованы на других направлениях. Коваленко призвал не преуменьшать угрозу от военных КНДР на фронте.

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