В Бобруйске продают фрагмент крепости 31.10.2024, 14:36

Стартовая цена лота составляет всего 40 рублей.

На аукционной площадке GosTorg появилось объявление о продаже фрагмента знаменитой бобруйской крепости. Стать ее владельцем можно всего за 40 рублей, пишет Blizko.by.

Лот называется «Склад с фрагментом кирпичной стены вал» и находится по адресу: г. Бобруйск, ул. Крепостной Вал, 27.

Двухэтажный корпус построен в 1820 году. Назначение земельного участка — для размещения объектов оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции. При этом объект недвижимости находится в зоне регулирования застройки историко-культурной ценности «Бобруйская крепость».

Здесь можно размещать рестораны, кафе, торговые объекты, клубы по спортивным интересам, тренажерные и спортивные залов.

Обязательное условие продажи: выполнение покупателем ремонтно-реставрационных работ на объекте недвижимости в течение не более трех лет с даты заключения договора купли-продажи.

Стартовая цена лота составляет всего 40 рублей. При этом обязательная первая ставка должна быть с шагом 5% от начальной цены лота. То есть, покупатель сможет выкупить крепость минимум за 42 рубля.

Кроме этого, он должен будет возместить в бюджет г. Бобруйска затраты на оказание услуг по определению рыночной стоимости капитального строения в сумме 828 рублей 32 копеек. Наконец, придется возместить и затраты на организацию и проведение торгов — ориентировочно еще 90 рублей. Таким образом, всего покупатель должен будет выложить минимум 960 рублей, или 289 долларов по актуальному курсу.

Аукцион состоится 19 ноября в 11:45.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com