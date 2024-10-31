Нескрепно получилось 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

31.10.2024, 14:42

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Покайтесь, «единороссы»-квадроберы.

Представители «Единой России» затеяли борьбу с квадроберами, т.е. людьми, подражающими братьям нашим меньшим – зверям. Уверяют, что «это пришло с Запада» и так далее.

Но при этом «единороссы» замалчивают свою роль в пропаганде звериных образов, затушёвывают всем известное обстоятельство, что именно они стояли у истоков квадроберства в России, много лет систематически, без осознания последствий для духовного единства нации пропагандируя звериные наряды на своих публичных акциях.

Обряжали людей в медведей (иногда похожих на крыс), растворяли грань между человеческим и звериным миром и вот – получили. Иной раз, кстати, мишки совершено нескрепно обнимаются. Что скажете, нижний спикер Володин? Это же ваша «партия»!

Покайтесь, «единороссы»-квадроберы. Подумайте, кстати, ещё о том, чтобы заменить образ белого медведя на своих знамёнах чем-то более соответствующим современным реалиям. Скажем, портретом Медведева.

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