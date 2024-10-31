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«Бесплатный» флагшток в Витебске оценили в $440 тысяч

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  • 31.10.2024, 14:46
  • 1,604
«Бесплатный» флагшток в Витебске оценили в $440 тысяч

На что идут народные деньги.

В Витебске на площади у Ледового дворца смонтировали 69-метровый флагшток. Во время общественных обсуждений администрация города заявляла, что городу этот флагшток ничего не будет стоить — дескать, его установят за спонсорские средства. Спонсора, правда, чиновники не называют.

Однако организация самой площади вокруг флагштока обойдется городскому бюджету в серьезную сумму, подсчитал «Витебский курьер».

На сайте госзакупок было опубликовано как минимум семь позиций, связанных с площадью:

Светодиодные экраны (1 125 069,43 рублей);

Интерактивный стенд (129 520,51 рублей);

Скамейки (100 404,72 рублей);

Урны бетонные (19 890 рублей);

Урны полимербетонные (19 890 рублей);

Кашпо бетонные (54 450,66 рублей);

Шкаф управления наружным освещением (12 600 рублей). 

Все это собирались закупать за бюджетные средства. В общей сложности обустройство площади обойдется в 1 461 825 рублей — это 440 тысяч долларов.

При этом конкурс на некоторые закупки все еще продолжается, а окончание строительства перенесено на следующий год. То есть сумма может стать еще больше.

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