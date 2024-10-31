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Из России решил уехать еще один миллиардер

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  • 31.10.2024, 14:51
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Из России решил уехать еще один миллиардер

Он продал все активы в стране.

Миллиардер Роман Авдеев, занимающий 108-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,2 млрд, объявил о продаже последнего принадлежащего ему актива в России, пишет The Moscow Times.

«Хочу поделиться значимым событием в моей жизни: сегодня была завершена сделка по продаже принадлежащей мне доли в концерне «Россиум» структурам Сергея Сударикова. В результате сделки у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России», — написал бизнесмен на странице в «Фейсбуке».

Авдеев отметил, что продажа 62%-ной доли стала «логичным шагом», завершившим его многолетнее партнерство с Судариковым, которое началось в 2019 году с подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве. Бизнесмен также выразил уверенность, что под руководством Сударикова концерн достигнет новых высот.

«Для меня же принятое решение позволит сосредоточиться на моих близких, в первую очередь детях, и других важных аспектах моей жизни, не связанных с бизнесом», — подчеркнул Авдеев. При этом он не назвал причину, по которой продал долю в компании, а также сумму сделки.

Концерн «Россиум» был основан Авдеевым в 2006 году. Он представляет собой инвестхолдинг с основными вложениями в финансовую сферу. Его ключевой актив — Московский кредитный банк. В конце 2019 года Авдеев договорился об объединении активов с основным акционером инвестиционной группы «Регион» Судариковым (состояние по оценке Forbes — $1,8 млрд). В «Россиуме» последнему до сих пор принадлежала доля в 31%.

Авдееву 57 лет, он женат, у него 23 ребенка, из которых 17 — приемные. За время войны в Украине состояние бизнесмена сократилось с $1,8 млрд в 2021 году до $1,2 млрд в 2024-м.

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