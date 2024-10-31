«Получается как в передаче «За стеклом» или в зоопарке» 31.10.2024, 14:55

На Нарочи появились оригинальные домики-купола.

В санатории «Приозерный» на Нарочи есть вариант необычного проживания — номера в виде полусфер, которые установлены посреди леса. Блогер показал в TikTok, что находится внутри такого жилья, и рассказал, во сколько обойдется отдых в нем. Некоторые зрители считают, что ночевать там будет некомфортно — в окно, наверняка, могут заглянуть люди, да и проживание обойдется дорого, пишет «Зеркало».

В окружении деревьев на деревянных постаментах стоят два серых домика-купола, внутри есть удобства для гостей.

Пространство номера организовали так, что в его центре стоит двуспальная кровать, напротив — большое панорамное окно, которое при желании можно завесить. Сбоку от спального места есть небольшая мини-кухня с бытовой техникой — чайником, микроволновкой, холодильником. Также имеется раковина. В куполе есть санузел с душевой кабиной.

— Площадь — примерно 40 «квадратов». Стоит 100 рублей в сутки с человека. <…> В эту цену входят бассейн, тренажерный зал, аренда велосипедов и много чего еще. Так что это недорого, — сообщил автор видео.

Некоторые зрители ролика отмечают в комментариях, что вид из окна хороший, но есть опасения, что на жильцов купола будут смотреть прогуливающиеся мимо отдыхающие. Кто-то считает, что расточительно платить такие деньги за проживание в «палатке» .

Вот некоторые отзывы:

«Если провести ночь с любовником, то супер, а если с мужем, то как-то жалко денег из семейного бюджета, не стоит этих денег купол».

«100 рублей сутки! За что? Поспать, умыться и без питания. Ужас».

«За эту палатку с человека в сутки? За такие деньги можно отдохнуть в Турции, где все включено!»

«Хочу туда в метель, просто лежать и смотреть в окно».

«Очень оригинально, но есть одно но. Как многие пишут: днем не полежишь, не поваляешься — каждый проходящий будет норовить заглянуть. Такой бы купол да вдалеке от людских глаз».

«Где телик? Камин? Скучно».

«Что-то мне не очень. Если б на берегу моря, а так лес и лес, можно просто погулять, не платя ни копейки».

«За такие деньги могли бы уже и зеркальные окна установить (зеркальную пленку наклеить) для комфорта отдыхающих».

«Так себе удовольствие, там всегда прогуливается много людей. Получится как в передаче «За стеклом» или в зоопарке».

«Красиво, но дорого».

На сайте санатория сообщается, что их домики-купола — это новый вид отдыха. Он называется глэмпинг (тип кемпинга, но более комфортный и роскошный). В полусфере есть кондиционер, жильцам дают халат и тапочки. Есть возможность выхода в интернет через Wi-Fi. Можно жить в номере одному, тогда стоимость номера обойдется в 125 рублей в сутки, стоимость питания в цену не входит.

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