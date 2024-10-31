Норвегия передает Украине F-16 и системы ПВО NASAMS 1 31.10.2024, 14:56

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Новый пакет помощи оценен в 500 млн евро.

Норвегия готовит для Украины новый пакет помощи в 500 млн евро. Он будет включать в себя истребители F-16 и системы ПВО NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента международного сотрудничества Минобороны Геннадия Коваленко на Kyiv Security Forum.

Он рассказал о деталях визита министра обороны Норвегии Берна Арильда Грама в Одессу. Украинские военные продемонстрировали Граму центр реабилитации военнослужащих и укрепление границы, а также проинформировали о ситуации с безопасностью.

«Он отметил очередной пакет помощи со стороны Норвегии в размере 500 млн евро, который включает F-16 и системы NASAMS», - заявил Коваленко.

По словам представителя Минобороны, Норвегия заявила о готовности инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

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