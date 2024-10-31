Тяжелая артиллерия умалишенных 1 Эль Мюрид

31.10.2024, 15:04

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Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

Прямо по Ерофееву.

Ну наконец-то в бой пошла тяжелая артиллерия умалишенных. Вот-вот Хеллоуин, а наши полоумные как-то нейтрально упускали возможность что-то по этому поводу сообщить.

Но у нас есть Милонов, который не дал пропасть поводу. И сообщил, что бесовскому празднику не место в России. У нас есть великая русская культура - многозначительно сказал депутат. Нужно припасть к ней, а не это вот все. И не сходя с места пригрозил карами и штрафом. Прямо по Ерофееву: «И немедленно выпил».

Ультра-традиционалист просто не в курсе, что конкурентным преимуществом русской цивилизации по отношению ко всем остальным является то, что она востребована во всем мире как транслятор (переводчик) смыслов. Географическое расположение в точке пересечения ключевых мировых культур создало в России уникальную возможность воспринимать одновременно все пограничные культуры, перерабатывать их и переплавлять в новые смыслы. Пластичная идентичность - чисто русская особенность, делающая нас уникальными. Мы не копируем, как китайцы, мы создаем совершенно новое на базе вчера еще чужого. Кто еще так может?

Уже поэтому горестно восклицать про восприятие западной (и любой иной культуры) у нас - это просто не знать и буквально ненавидеть Россию. Это обвинять переводчика в том, что он разговаривает на чужом языке, что и составляет суть его профессии. И запрещать ему разговаривать на этом самом чужом языке.

Милонов в этом смысле абсолютно невежественен в отношении и нашей культуры, и нашей страны. Чем меньше человек понимает предмет, тем он более крутым специалистом в нем себя считает. Это как раз про Милонова и прочих ультра-традиционалистов, страдающих по квашеной капусте и лаптях с хороводами.

*

Бесконечно рассуждая о защите русского языка где-то там далеко, российская власть беспощадно издевается над ним внутри страны. Мат с телеэкранов вплоть до высших руководителей - уже давно норма, как норма и блатная феня, ставшая органической частью официального языка. К примеру, людей и спикеров из МИДа по языку мало чем отличишь от братвы.

Чиновничий новояз - все эти «хлопки» и «задымления» вместе с новейшим «обломки БПЛА» - тут чуть политературнее, но содержательно - полный атас.

В юридическом языке творится примерно то же самое. Статья «за дискредитацию» ломает мозг своим абсурдом, так как дискредитация - это внутренние действия. Чиновник своим воровством дискредитирует органы государственной власти, так как он входит в нее и является ее частью. А вот если кто-то извне госвласти говорит о ней нехорошие вещи, то единственное, что ему можно вменить - это клевету.

По содержательному смыслу самого слова дискредитировать армию может только сама армия - своими действиями. А вот если кто-то говорит про нее нехорошее - то он клевещет. И никак иначе. Но нашим нормы языка побоку, они как были в школе троечниками, так гордо несут свое невежество по жизни.

В петербуржском метро висят листочки на тему «Давайте говорить как петербуржцы» - и даются правильные по смыслу и наполнению слова чистого литературного русского языка. В Госдуме нужно тоже развесить плакаты «Давайте говорить как люди», а в команды пишущих законы и прочие нормативные акты обязательно нужно включать филологов с правом вето на терминологию полных кретинов, которой обильно пересыпаны сегодняшние законы.

То, что их авторы и составители безграмотны, совершенно не означает, что вся страна должна повторять за ними их тупые выражения.

Эль Мюрид, «Телеграм»

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