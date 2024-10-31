В эфире у Соловьева задали «неудобный» вопрос по Украине

В эфире у Соловьева задали «неудобный» вопрос по Украине1
- 31.10.2024, 15:08
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Видеофакт.
В студии известного российского пропагандиста Владимира Соловьева начали звучать сомнения в целесообразности продолжения войны с Украиной.
Внимание на это обратил украинский журналист и блогер Денис Казанский, прокомментировавший высказывание российского пропагандиста Дмитрия Куликова.
«А хотим ли мы сдохнуть из-за Украины?» - во время прямого эфира задал вопрос Куликов, выражая растущую обеспокоенность по поводу последствий войны для России.
«В студии у Соловьева наконец-то стали задавать правильные вопросы», - прокомментировал Казанский, отмечая изменение тона на одном из главных пропагандистских каналов России.