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В эфире у Соловьева задали «неудобный» вопрос по Украине

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  • 31.10.2024, 15:08
  • 3,108
В эфире у Соловьева задали «неудобный» вопрос по Украине

Видеофакт.

В студии известного российского пропагандиста Владимира Соловьева начали звучать сомнения в целесообразности продолжения войны с Украиной.

Внимание на это обратил украинский журналист и блогер Денис Казанский, прокомментировавший высказывание российского пропагандиста Дмитрия Куликова.

«А хотим ли мы сдохнуть из-за Украины?» - во время прямого эфира задал вопрос Куликов, выражая растущую обеспокоенность по поводу последствий войны для России.

«В студии у Соловьева наконец-то стали задавать правильные вопросы», - прокомментировал Казанский, отмечая изменение тона на одном из главных пропагандистских каналов России.

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