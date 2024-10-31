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Рыбак в черте Минска выловил огромного амура

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  • 31.10.2024, 15:19
Рыбак в черте Минска выловил огромного амура

Больше 20 килограммов.

Минчанин Сергей Осипов рыбачит с детства. Своей любимой рыбалкой он называет ловлю трофейной рыбы. На крючок Сергею нередко попадались крупные карпы, лещи, а на одной из последних рыбалок на Комсомольском озере мужчине удалось вытащить большущего амура.

— Ловить поначалу планировал карпа, а потому и снасти приготовил под стать, — рассказал Сергей газете «Паляўнічы і рыбалоў». — Но что первая поклевка — «паровоз» — принесет амура, даже не ожидал, причем в нем оказалось никак не меньше семи килограммов... Народу вокруг собралось человек двадцать. В итоге за первую рыбалку реализовал еще три поклевки, причем увеличился в весе практически в два раза. Но вот личный рекорд я поставил уже на следующей рыбалке. До этого белого амура за двадцать килограммов никогда не ловил. Поклевка произошла по классическому сценарию — вначале несмелое касание прикормки и, как следствие, подергивание кончика удилища, а потом резкая потяжка. После удачного вываживания еще долгое время ощущал дрожь в руках.

После небольшой фотосессии рыбак отпустил амура обратно в воду. Как рассказал рыбак, так Сергей поступает со всеми своими трофеями.

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