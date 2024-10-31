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ВСУ будут уничтожать «шахеды» пушкой Oerlikon со спецбоеприпасами

  • 31.10.2024, 15:22
  • 1,050
ВСУ будут уничтожать «шахеды» пушкой Oerlikon со спецбоеприпасами

Футуристическое оружие показали на видео.

30 октября появились фотографии украинской армии, использующей зенитную пушку Oerlikon Revolver Gun Mk3 в полевых учениях с боеприпасами воздушного подрыва, а также с вольфрамовыми суббоеприпасами. Кадрами поделился аккаунт Trotes936897 в соцсети Х.

Oerlikon Revolver Gun Mk3 — дистанционно управляемая 35-мм зенитная пушка, предназначенная для быстрого и точного реагирования на воздушные угрозы. Система оснащена радаром слежения и электрооптическим сенсорным блоком. Это позволяет ей находить, отслеживать и поражать цели с высокой точностью. Уникальная особенность пушки — способность обрабатывать данные о цели с 3D или 2D поисковых радаров и систем управления более высокого порядка, что дает возможность работать автономно.

Одна из главных особенностей этой системы — интеграция программируемых боеприпасов воздушного подрыва Oerlikon Ahead. Снаряды оптимизированы для противодействия широкому спектру угроз, включая БПЛА, ракеты и артиллерийские снаряды. Снаряды взрываются до удара и рассеивают вольфрамовые суббоеприпасы, что создает облако осколков, способных нейтрализовать воздушные цели с исключительной эффективностью.

Эта особенность обеспечивает точное нацеливание и максимальный эффект против небольших воздушных целей, которые часто сложно перехватывать. Точное количество систем Oerlikon Revolver Gun Mk3, поставленных в Украину, официально не подтверждено.

Пушки передала Украине Швейцария через Rheinmetall Air Defence, дочернюю компанию Rheinmetall AG, специализирующуюся на передовых системах ПВО. Швейцария традиционно придерживается строгой политики нейтралитета, некоторые из этих систем были поставлены в рамках соглашений о реэкспорте с участием третьих стран, что позволило Украине воспользоваться передовой технологией для усиления противовоздушной обороны.

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