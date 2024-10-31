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Кредитоспособность белорусов будут оценивать по-новому

  • 31.10.2024, 15:25
Кредитоспособность белорусов будут оценивать по-новому

Изменения вступят в силу с 1 марта 2025-го года.

Банки, лизинговые и микрофинансовые организации при заключении договоров с гражданами будут оценивать их кредитоспособность, используя одинаковые подходы. Об этом сообщает Национальный банк.

С 1 марта 2025 года финансовые организации будут использовать показатель долговой нагрузки при оценке платежеспособности граждан при заключении с ними договоров лизинга и микрозайма. Сообщается, что этот показатель не должен превышать 40%.

При этом при оценке платежеспособности в случае заключения договора лизинга на жилье будет использоваться показатель финансового покрытия. Его размер не должен превышать 90%.

Также финорганизации при оценке кредитоспособности должны будут сравнивать доход физлица, оставшийся после уплаты всех платежей, с размером бюджета прожиточного минимума. Если доход окажется меньше БПМ, финансирование будет предоставляться с превышением показателя долговой нагрузки.

Примечательно, что при заключении договора микрозайма под залог движимого имущества на сумму до 10 базовых величин (400 рублей), показатель долговой нагрузки может не рассчитываться.

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