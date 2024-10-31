Reuters: В России собираются сильно повысить налоги 3 31.10.2024, 15:45

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Не хватает денег на войну.

Кремлю придется еще больше повысить налоги для населения, чтобы продолжить финансировать войну против Украины. Экономисты считают, что уже объявленных мер по повышению доходов будет недостаточно, сообщает Reuters.

В проекте бюджета РФ на 2025 год 6,3% ВВП выделяется на военные нужды оккупантов. Это самый высокий показатель со времен Холодной войны, подчеркнули в агентстве. Кроме того, доля расходов на оборону будет впервые вдвое больше, чем на социальные расходы.

Правительство России уже начало повышать налоги для финансирования захватнической войны против Украины. Отмечается, что крупная налоговая реформа позволит принести дополнительные доходы в размере 1,7% ВВП в 2025 году. Даже это эксперты считают недостаточным.

«Корректировка внутренних налогов останется в центре внимания властей. Не исключено, что в 2025 году мы увидим много инициатив по изменению налогового законодательства и нормативных актов», - поделился российский экономист Алексей Климюк из Alfa Wealth.

Из-за огромного роста военных расходов в экономике РФ может возникнуть инфляционное тепло. Процентные ставки уже увеличились до самого высокого уровня с 2003 года, а рубль упал до годового минимума по отношению к доллару, отметили в агентстве.

На экономику РФ негативно повлияет и ожидаемое падение цен на нефть. Проект бюджета прогнозирует, что стоимость ресурса снизится в среднем с 70 долларов за баррель в 2024 году до 65,5 долларов за баррель в 2027 году.

Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова заявила, что России придется искать дополнительные источники дохода для пополнения госбюджета:

«Такая структура сохраняет сильную зависимость бюджета от цен на нефть. Это значит, что если не в 2025 году, то в ближайшие годы снова встанет вопрос, где найти дополнительные доходы».

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