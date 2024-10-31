В Африке разбился военный вертолет с пилотом-белорусом 1 31.10.2024, 15:51

Причины катастрофы пока не раскрыты.

30 октября в Демократической Республике Конго потерпел крушение военный вертолет Ми-24. Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «ОтВинта», командир экипажа, гражданин Беларуси Виктор Брежнев, погиб в результате инцидента.

Авария случилась на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ндоло в столице страны около 11 часов утра. Вертолет принадлежал Военно-воздушным силам Конго. Причины катастрофы пока не раскрыты. Командир скончался на месте, а оператор и бортовой техник умерли по пути в больницу, сообщает автор канала.

#RDC: Crash ce mercredi à l'aéroport de Ndolo d'un hélicoptère militaire à #Kinshasa.

Pour l'instant, la cause du crash n'est toujours pas connu. pic.twitter.com/9BfU4UEYnq — TAZAMA RDC Infos (@TazamaRDC_Infos) October 30, 2024

«Еще вчера мне начала поступать информация, что среди экипажа мог быть наш соотечественник. Сегодня она подтвердилась. Командиром вертолета был 64-летний белорус Брежнев Виктор Михайлович. На «24-ке» он прошел через Афганистан . Проживал в микрорайоне Боровуха города Новополоцка. Оператор — Уктам Жумабеев, гражданин Узбекистана. По третьему члену экипажа (борттехнику) информации нет. Предположительно, его фамилия Каренский», — сообщает «ОтВинта».

Aéroport de Ndolo pic.twitter.com/6mLVZ5JVfq — GIRESSE KANYINDA (@GiresseKanyinda) October 30, 2024

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