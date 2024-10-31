Украина заявила о прибытии в Россию трех генералов Генштаба Северной Кореи 1 31.10.2024, 15:55

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Северная Корея отправила в Россию тысячи военных во главе с тремя генералами Генштаба КНДР, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его данным, северокорейский контингент сопровождают начальник главного оперативного управления генерал-майор Син Кум Чхоль, начальник разведывательного управления Ри Чхан Хо и замначальника по операциям специального назначения генерал-полковник Ким Ён Бок.

Согласно оценке Киева, которую представил Кислица, всего КНДР направила в Россию 12 тыс. военных, из которых по меньшей мере 500 — офицеры. Они проходят подготовку на пяти полигонах Восточного военного округа России. Впоследствии, по словам постпреда Украины в ОНН, из северокорейских военнослужащих планируется сформировать не менее пяти частей или соединений численностью от 2 до 3 тыс. солдат каждое. Одно такое подразделение приравнивается к мотострелковому полку, отметил Кислица, добавив, что в период с 23 по 28 октября около семи самолетов перевезли из Восточного военного округа на границу России с Украиной до 2100 северокорейских военных.

По словам украинского постпреда, военнослужащих КНДР предполагается обеспечить формой армии РФ и российскими документами, удостоверяющими личность. Для утаивания присутствия северокорейских войск в Украине их планируется интегрировать в российские подразделения, укомплектованные представителями этнических меньшинств из азиатской части России. В пример Кислица привел «специальный бурятский батальон» 11-ой отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ. Украинский постпред допустил, что уже в ноябре солдаты из КНДР начнут принимать непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как пояснил Reuters эксперт по КНДР американского Центра Стимсона Майкл Мэдден, генерал Ким Ён Бок находится в России как доверенное лицо северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ранее он возглавлял Штурмовой корпус Корейской народной армии, а позднее командовал спецназом. Он мог потребоваться Москве для решения административных задач по развертыванию войск КНДР, отметил эксперт. Генерала Ри Чхан Хо Южная Корея ранее обвиняла в финансировании разработки ядерного оружия, а также в организации крупных кибертак с целью кражи технологий и иностранной валюты. В этом году он неоднократно сопровождал главу КНДР во время инспекции военно-морской базы.

При этом генерал-майор Син Кум Чхоль, как предполагает Мэдден, может принять непосредственное командование войсками КНДР в России после того, как ее покинут два других генерала.

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