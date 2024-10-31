На завтра в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
- 31.10.2024, 16:01
Из-за сильного ветра.
В пятницу, 1 ноября, на большей части Беларуси ожидается усиление западного ветра. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
На большей части страны порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. При этом местами ветер усилится до 21–24 м/с.
В пятницу ночью и днем за окном обещают небольшие осадки во всех областях, кроме Гродненской и Брестской.
Ночью температура воздуха будет от +5°C до +10°C. Днем — от +10°C до +15°C.