На завтра в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности 31.10.2024, 16:01

Из-за сильного ветра.

В пятницу, 1 ноября, на большей части Беларуси ожидается усиление западного ветра. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

На большей части страны порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. При этом местами ветер усилится до 21–24 м/с.

В пятницу ночью и днем за окном обещают небольшие осадки во всех областях, кроме Гродненской и Брестской.

Ночью температура воздуха будет от +5°C до +10°C. Днем — от +10°C до +15°C.

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