Россиянам ограничили доступ к мировым телекоммуникационным процессам
- 31.10.2024, 16:09
Смогут только наблюдать.
Делегация из Украины не допустила российских кандидатов на руководящие должности в исследовательских группах Международного союза электросвязи (МСЭ) на период 2025-2028 годов.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры, передает «ДС».
Благодаря поддержке 40 стран, в том числе США, Великобритании, Канады, Японии, Франции и Польши, россиянам теперь ограничен доступ к мировым телекоммуникационным процессам.
«Они смогут только наблюдать за результатами исследований без возможности влиять на определение стандартов и развития телекоммуникационных технологий», – говорится в сообщении.
Также отмечено, что решение усиливает защиту международного права и глобальной телекоммуникационной безопасности.
В Минцифре объяснили, что МСЭ – это специализированное агентство ООН, устанавливающее стандарты в сфере связи, управляющее распределением радиочастот и спутниковых орбит, а также помогающее странам развивать телекоммуникационную инфраструктуру. В агентство входит 193 страны, поэтому принятые МСЭ решения и стандарты являются главными для глобальной телекоммуникационной отрасли в мире.