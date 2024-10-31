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Россиянам ограничили доступ к мировым телекоммуникационным процессам

  • 31.10.2024, 16:09
Россиянам ограничили доступ к мировым телекоммуникационным процессам

Смогут только наблюдать.

Делегация из Украины не допустила российских кандидатов на руководящие должности в исследовательских группах Международного союза электросвязи (МСЭ) на период 2025-2028 годов.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры, передает «ДС».

Благодаря поддержке 40 стран, в том числе США, Великобритании, Канады, Японии, Франции и Польши, россиянам теперь ограничен доступ к мировым телекоммуникационным процессам.

«Они смогут только наблюдать за результатами исследований без возможности влиять на определение стандартов и развития телекоммуникационных технологий», – говорится в сообщении.

Также отмечено, что решение усиливает защиту международного права и глобальной телекоммуникационной безопасности.

В Минцифре объяснили, что МСЭ – это специализированное агентство ООН, устанавливающее стандарты в сфере связи, управляющее распределением радиочастот и спутниковых орбит, а также помогающее странам развивать телекоммуникационную инфраструктуру. В агентство входит 193 страны, поэтому принятые МСЭ решения и стандарты являются главными для глобальной телекоммуникационной отрасли в мире.

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