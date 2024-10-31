Минобороны прокомментировало звук взрыва в Минске

Минобороны прокомментировало звук взрыва в Минске11
- 31.10.2024, 16:14
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С большим опозданием.
Официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик заявила, что звук взрыва в Минске связан с «плановыми учениям сил ПВО». Ведомство опубликовало объяснение через два часа после инцидента.
По словам Гаврусик, в рамках проверки дежурных сил ПВО в воздух подняли истребитель Су-30, пишет БелТА.
«Сегодня в рамках проверки дежурных сил по ПВО, проходящей под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Муравейко, был поднят экипаж истребителя Су-30 СМ.