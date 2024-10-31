Минобороны прокомментировало звук взрыва в Минске 11 31.10.2024, 16:14

8,870

С большим опозданием.

Официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик заявила, что звук взрыва в Минске связан с «плановыми учениям сил ПВО». Ведомство опубликовало объяснение через два часа после инцидента.

По словам Гаврусик, в рамках проверки дежурных сил ПВО в воздух подняли истребитель Су-30, пишет БелТА.

«Сегодня в рамках проверки дежурных сил по ПВО, проходящей под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Муравейко, был поднят экипаж истребителя Су-30 СМ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com