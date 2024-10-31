Смартфон Huawei назвали одним из лучших изобретений 2024-го года

Смартфон Huawei назвали одним из лучших изобретений 2024-го года3
- 31.10.2024, 16:22
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Ничего подобного на рынке еще не было.
Каждый год редакция популярного журнала Time выбирает 200 лучших изобретений и гаджетов, которые делают мир «лучше, умнее и интереснее». Очень многие из них достойны внимания, включая телефоны. В этом году таковым стал Huawei Mate XT Ultimate Design.
Особенностью смартфона стала инновационная складная конструкция с двумя линиями сгиба / тремя экранами. Девайс поражает большим дисплеем, который раскрывается до 10,2 дюйма, превращая его в планшет, говорится в публикации Time.
Телефон имеет до 1 ТБ памяти и четырехлинзовую камеру, которая способна работать в любой из складных конфигураций. Huawei Mate XT также получил аккумулятор большой емкостью 5600 мАч, что впечатляет, учитывая тонкость девайса: всего 3,6 миллиметра в развернутом виде.
Таким образом, Huawei превзошла своих мировых конкурентов, став первой компанией, выпустившей на рынок складной телефон с тремя экранами.
Пока что Huawei Mate XT Ultimate Design доступен только в Китае по цене $2800. В начале 2025 года должен состояться его глобальный релиз.