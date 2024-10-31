В Беларуси запретили продавать фольгу, соль, картофельное пюре и некоторые сладости 5 31.10.2024, 16:30

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Проверьте свои запасы.

В Беларуси запретили ввозить и продавать несколько видов пищевой продукции, а также фольгу. Проверьте свои запасы и избавьтесь от небезопасных товаров.

Вафли сгущенное молоко производства ООО «Производственный комплекс «Кундрат», Россия. В составе выявлен консервант – сорбиновая кислота, не заявленный изготовителем на упаковке.

Рулет бисквитный со вкусом вареной сгущенки с какао производства ООО №Кондитерская фабрика «Виктория», Россия. В нем найден не заявленный изготовителем на маркировке синтетический краситель тартразин.

Соль морская пищевая садочная йодированная крупная, Салдомар, из Португалии. Фактическое содержание йода не соответствует норме.

Смесь овощная быстрозамороженная «Гавайская», «Мексиканская» производства ООО «Производственная компания ЮЖ», Россия. В нормируемом объеме продукции обнаружены БГКП (колиформы).

Картофельное пюре фасованное (сухое) с куриным вкусом «Петра» в упаковке из полимерных материалов производства ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», Россия. В нормируемом объеме продукции обнаружены БГКП (колиформы).

Фольга алюминиевая для запекания пищевых продуктов производства ООО «ТДЗ», Россия. Выявлено несоответствие санитарно-гигиенического показателя безопасности (миграция алюминия).

Фольга алюминиевая пищевая производства ООО «ИнтроПластика», Россия. Обнаружено несоответствие санитарно-гигиенического показателя безопасности (миграция алюминия).

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