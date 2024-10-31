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В Финляндии будут судить российского военного преступника

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  • 31.10.2024, 16:32
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В Финляндии будут судить российского военного преступника

Он — один из командиров фашисткой группы «Русич».

Прокуратура Финляндии предъявила официальные обвинения россиянину Воиславу Тордену в военных преступлениях, совершенных, как утверждается, в Украине в 2014-2015 годах. Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle.

Торден, ранее известный как Ян Петровский, в прошлом был одним из командиров фашистской группы «Русич», участники которой принимали участие в боевых действиях в Украине на стороне поддерживаемых Россией террористов, а затем российской армии.

Торден сейчас находится под стражей в Финляндии, его экстрадиции добивалась Украина, однако Верховный суд Финляндии ранее отказал в запросе Киева на экстрадицию.

Как указано в сообщении финского ведомства, заместитель генерального прокурора Юкка Раппе предъявил Тордену обвинения в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и еще четырех военных преступлений.

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