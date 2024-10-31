«Потратили около $2000 с учетом того, что квартира из среднего разряда» 1 31.10.2024, 16:47

Белорусы рассказали свои истории об аренде квартиры и залоге.

«Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда». Это афоризм о долгах. О залоге, который квартиранты передают собственникам перед заключением договора аренды, шутки еще надо придумать. Тема-то тонкая. С одной стороны, прекрасно понимаешь арендодателей: незнакомые люди вполне могут разнести квартиру — за счет чего потом покрывать ущерб? С другой — а где гарантия, что владелец метров вернет сумму (обычно равную месяцу проживания) после выселения? Может же начать придумывать причины, чтобы оставить у себя несколько сотен, придираться к мелочам.

На днях Onliner попросил читателей присылать свои истории «залогового взаимодействия».

«Когда в 18 лет первый раз снимал квартиру, боялся этих залогов и никому не доверял, — вспоминает Андрей. — Но отдать деньги все-таки пришлось. По совету знакомого юриста написали с хозяйкой расписку. Через год, когда сломалась старая посудомойка от перепада напряжения, поднял вопрос „когда будете ремонтировать?“, ведь сломал ее не я. Обсудили ситуацию с хозяйкой, но к решению не пришли, отложили в долгий ящик.

Через пару месяцев я собрался съезжать (по другой причине), на что услышал от хозяйки, что ремонт или новая посудомойка однозначно на мне. С этим я, естественно, не согласился. В итоге нашел старую расписку, которая все и расставила по своим местам. После долгих взаимных угроз деньги она мне вернула. И напоследок прокляла.

Прошло время, теперь сам сдаю две квартиры, в одной — той, что получше, — беру залог, в другой — нет. В той, где беру залог, расписок никто никогда не просил и я соотвественно не давал. Бывали небольшие казусы вроде подпорченного ламината из-за влаги, но залог я все равно возвращал. В общем, считаю залог нормой, но готов его давать только с гарантиями».

С необходимостью отдать собственнику залог Илья столкнулся, когда арендовал квартиру в Москве. Было это в уже далеком 2017 году. «Тогда была нормальная практика вносить сразу предоплату за месяц проживания и залог в размере месячного платежа. В среднем обычные квартиры были в районе $500, соответственно и такой же размер залога. Квартира, которую я снимал, была грязная и убитая. Было видно, что ее уже давно сдают (мебель из нулевых, а может, из 90-х). Многое по мелочи я привел в порядок и отремонтировал диван. Там был в целом неплохой диван типа аккордеон, у которого секции были на ламелях, как в кровати. И вот в той части, на которой сидишь, когда диван собран, ламели переломали, заменили на обычные доски. Сидеть стало некомфортно.

Я заказал ламели в нужном количестве, а также держатели для них. Все отремонтировал и спокойно жил себе дальше. Но в процессе пара штук и у меня сломалась. Когда настало время выселения, пришел арендодатель, все проверил и обнаружил эти сломанные ламели. Уже даже начал считать, сколько вычесть из залога. Я же ему предоставил счет-фактуру на ламели и все объяснил. Так он мне, помимо того, что вернул весь залог, еще и доплатил за уцелевшие ламели», — успешно разрешил вопрос молодой человек.

Антон какое-то время снимал квартиру в Вильнюсе. Евродвушку в добротном свежем доме. Порядок цен в соседней столице такой, что может шокировать даже самого подготовленного минчанина. За 45-метровую квартиру в хорошей локации молодой человек платил 800 евро в месяц. Еще сотня уходила на «коммуналку». Говорит, если бы выбрал квартиру в старой панельке, аренда выходила бы дешевле, но счета за «коммуналку» зимой легко подбирались бы к 200—300 евро.

«Порядок заселения такой: оплата месяца проживания плюс залог в размере двух месяцев аренды. Итого три месяца аренды, или 2400 евро, надо отдать сразу. Договор минимум на год. Если съезжаешь раньше срока, залог никто не возвращает (это прописано в договоре).

Квартира передается после клининга (включая мойку окон, чистку матраса и штор). Соответственно при выселении надо заказать такого же качества клининг, или на это возьмут деньги из залога (примерно 300 евро). При выселении я клининг сам заказывал — весь залог вернули. В целом отношение такое: если люди чистоплотные и квартира аккуратная — залог возвращают без проблем», — делится наблюдениями Антон.

Читательница Анастасия живет в Турции, успела сменить три квартиры, поэтому знает, о чем говорит. «Квартиры снимают через агентства. В таком случае нужно заплатить за первый и последний месяц проживания, плюс вознаграждение агенству, плюс залог. Более того, при заселении нужно делать косметический ремонт за свой счет (собственники вообще не парятся по поводу того, в каком состоянии сдают жилье, хочешь жить — делай все под себя).

Так вот, на второй квартире на заселение мы потратили около $2000 с учетом того, что квартира из среднего разряда. А через четыре месяца собственник поставил нас перед фактом: квартиру продал (с нашим косметическим ремонтом и с нами). Новый хозяин, естественно, нас выселил. Ну хотя бы дал время на поиск новой квартиры до окончания срока аренды (договор был на год).

Пару слов о том, в каком состоянии сдают обычно квартиры: грязные стены, дырки в стенах от картин/шкафчиков, которые вешали прежние жильцы, плесень в ванной комнате на потолках и в душевой кабине, на плитке. Квартиры на первых и последних этажах часто с плесенью и в других комнатах.

Наша нынешняя квартира была в более или менее нормальном состоянии, мы заехали сразу, но все равно через несколько месяцев подкрасили стены в гостиной, коридоре, поменяли краны, бачок для унитаза. Поскольку здесь квартиры часто сдаются молодоженам, то они делают красивый ремонт под себя.

И небольшое отступление: даже в местных новостях обсуждают, что арендодатели устанавливают сумасшедшие цены на квартиры, и приводили пример, где убитая квартира с огромными пятнами плесени, без кухни, с облезшими стенами сдается за 10 000 лир (1000 рублей) при минимальной зарплате у населения 25 000 лир», — погружает нас в турецкую жизнь девушка.

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