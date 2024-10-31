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В Витебской области выставили на торги бывший монастырь

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  • 31.10.2024, 16:54
В Витебской области выставили на торги бывший монастырь

Памятник архитектуры XIX века хорошо сохранился.

На торги выставили хорошо сохранившийся памятник архитектуры XIX века — бывший монастырь бернардинцев в городке Дубровно Витебской области, пишет Realt. Что за история с ним связана и какую цену на него назначили?

Официальная история такая: монастырь бернардинцев и костел (не сохранился) были построены на деньги князя Любомирского в 1809 году. Но здесь стоит сказать, что на этом месте монастырь и костел стояли с 1630 года и вдруг сгорели после появления в 1791 году в этих краях нового владельца Дубровенского графства, генерал-лейтенанта Ксавьерия Любомирского.

Есть версия, что пожар был не случайным — магнат так отомстил монахам, посмевшим тайно обвенчать его дочь с безденежным помещиком. К концу жизни он все же решил покаяться и возвел на собственные средства новый каменный монастырь — на месте прежнего сожженного.

Костел закрыли советские власти в 1930 году и до нашего времени он не дожил. В сохранившемся здании монастыря долгое время работала школа. На данный момент строение пустует.

Монастырские стены неплохо сохранились, крыша, накрытая керамической черепицей, целая. Здание двухэтажное, с двумя крыльцами, общая площадь — 456,6 м².

К строению с историей прилагается участок 27 соток со сроком аренды 50 лет. Его можно использовать для размещения объектов жилищного строительства, административного назначения, гостиничного назначения, физкультурно-оздоровительного назначения, розничной торговли, культурно-просветительного и (или) зрелищного назначения и иной предпринимательской деятельности при условии соблюдения градостроительных норм, природоохранных требований, противопожарных, санитарных, строительных и иных норм и правил их размещения.

Историческое здание можно использовать «для размещения объектов культурно-просветительского и (или) зрелищного назначения».

Начальная стоимость — 371 000 рублей. Покупатель обязан в течение 30 календарных дней с момента перехода права собственности на материальную историко-культурную ценность подписать охранное обязательство.

Электронные торги на площадке «БУТБ-Имущество» назначены на 2 декабря 2024 года. Подача заявлений на участие — до 27 ноября.

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