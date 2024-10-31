Чей кандидат Трамп? Вадим Денисенко

31.10.2024, 17:01

1,614

6 ноября многое обнулится.

В далеком 1960 году Никита Хрущев разжигал ядерную истерию в мире. Значительно позже мир узнал, что КГБ имело прямые контакты с Бобом Кеннеди и ядерная риторика играла на руку Джону Кеннеди. Как теперь полагает, не в последнюю очередь он победил именно благодаря этой истерии.

Что было дальше? Хрущев открыто говорил, что помог Кеннеди победить и считал, что тот ему обязан. А потом, значительно потом, был Карибский кризис. Если кто-то мне не верит – почитайте книгу Сергея Плохия «Ядерное безумие».

А теперь о сегодняшнем дне. Во-первых, Трамп не является кандидатом Путина, и никогда им не будет. Во-вторых, Путину нужна хаотизация американской политики и раскол американского общества, а не победа одного из кандидатов. В-третьих, все, что говорит Трамп сейчас и многое из того, что сейчас говорит Харрис, 6.11.2024 обнулится.

6 ноября жизнь начнется с почти чистой страницы. Единственное, что будет вечным, так это очередные заявления Путина о том, что нас обманули. Это он будет говорить до смерти.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com