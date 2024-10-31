Ученые: Наш мозг предсказывает будущее 31.10.2024, 17:13

Это не просто камера для обработки информации.

Ученые из Нидерландского института нейронаук провели метаанализ исследований и пришли к выводу, что мозг не реагирует на происходящее постфактум, а прогнозирует его на основе ожиданий и прошлого опыта, пишет «Нож».

Когда кто-то бросает человеку мяч, он почти сразу понимает, что его нужно поймать — даже до того, как осознает это. Раньше предполагалось, что мозг сначала получает зрительную информацию, а затем программирует реакцию.

Поступающая при помощи органов зрения визуальная информация используется основном для проверки соответствия ожиданий реальности — и уточнения действия, если обнаружены отличия.

Если же событие повторяется раз за разом, становясь более предсказуемым, премоторная кора подавляет зрительный центр, отгораживаясь от становящейся излишней визуальной информации.

«Вы воспринимаете не то, что на самом деле видите, а то, что ожидаете увидеть. Только если происходит что-то неожиданное, это торможение становится неэффективным», — объяснили ученые.

Предиктивная система работает и в отношении окружающих. Это связано с так называемыми зеркальными нейронами — клетками в двигательной коре, которые активизируются, когда кто-то другой выполняет действие.

Мозг — не просто камера для обработки поступающей информации. Он всегда опережает события и непрерывно конструирует то, каким должен быть мир, заключил нейробиолог.

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