«Это реальный план победы» 4 31.10.2024, 17:23

3,584

Юрий Бутусов

И в нем два пункта.

Украинский военкор Юрий Бутусов высказался по поводу военного потенциала ВСУ:

— Даже сейчас у нас есть все возможности останавливать врага, отбивать все атаки, наносить ему потери во много раз больше, чем наши потери, и таким образом сделать невозможной победу России в войне и добиться победы за счет того, что Украина покажет всему миру, что силовым военным путем Путин не способен захватить Украину, не способен нанести поражение украинской армии.

Об этом Юрий Бутусов рассказал на своем YouTube-канале.

Редактор сайта «Цензор.нет» сообщил, в чем заключается стратегия оккупантов:

— Россияне то, в чем они слабее нас (тактика, мотивация людей), подчинили своей стратегии, чтобы нивелироваться наше преимущество и использовать свои сильные стороны (преимущество в численности, в вооружении, в средствах поражения). Не важно то, как сейчас, они наступают небольшими пехотными группами, мы точно так же их можем уничтожать.

Цель российской стратегии — уничтожение боеспособности украинской армии, и мы должны противопоставить им наш план победы. Наш реальный план победы должен состоять в том, что мы наносим поражение российской армии, делаем невозможным ее дальнейшее продвижение и сохраняем боеспособность украинский армии, то есть сохраняем себя, жизнь своих воинов. Это основная цель войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com