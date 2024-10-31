Голкипер нидерландского клуба забил эпический гол, лежа на газоне 31.10.2024, 17:33

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В добавленное время.

30 октября состоялся матч «Эмдейк» — «Росмален» в рамках первого тура Кубка Нидерландов.

На 90+3 минуте матча голкипер «Росмалена» Ральф Вос отметился зрелищным голом в ворота соперников.

Дело в том, что на последних минутах его одноклубник выполнил навес с углового, а после сброса еще одного с головы, падая в полете на газон Ральф Вос отправил все же мяч в ворота. Несмотря на эпический гол «Росмален» проиграл со счетом — 1:2.

😍 Wonderschone treffer van keeper Ralph Vos is niet voldoende voor de overwinning...#eemojc — ESPN NL (@ESPNnl) October 30, 2024

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