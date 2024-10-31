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Князь Довмонт: как Псков был белорусским

  • 31.10.2024, 18:02
Князь Довмонт: как Псков был белорусским

Князь из Крево защищал город от крестоносцев и стал православным святым.

Довмонт владел княжеством Нольшанским со столицей в Крево. Дата его рождения не известна, как и не известно точно, кто были его родители. По одной из версий, он являлся сыном литовского, жемойтского и русского князя Романа, по другой - был старшим братом Тройденя, пишет vklby.com.

Как князь Нольшанский, Довмонт подпадал под власть Миндовга. В 1258-ом году он отбивал нашествие объединенного войска хана Бурундая и галицко-волынских князей. Однако, после того как Миндовг силой забрал его жену, Довмонт вместе с другими князьями составляет заговор против короля и в 1263-ем году им удается осуществить убийство Миндовга. Престол Великого княжества занимает князь жемойтский Тренята.

В 1265-ом году Довмонт вместе с двором и дружиной бежит из Нольшан в Псков, так как сын убитого Миндовга Войшалк организовывает карательный поход на всех князей, участвовавших в убийстве его отца. В Пскове князь Довмонт принимает крещение и получает имя в честь мученика Тимофея Палестинского. Вскоре его выбирают Псковским князем. Довмонт создает боеспособное войско из псковского ополчения, ядром которой является его закаленная в боях нольшанская дружина числом около ста человек. Также князь укрепляет Псков новой кирпичной оборонительной стеной.

Конечно, Довмонт надеялся вернуть себе Нольшанское княжество, поэтому дважды ходил войной на ставленника Войшалка в Нольшанах Герденя. В 1266 князь совершил нападение на Полоцк, незаметно пробравшись через дремучие леса он ворвался в Полоцк, разграбил его и захватил в плен жену и детей Герденя. Пока последний собирал войска для погони, Довмонт переправился через Двину, отправил обоз с добычей в Псков, а сам остался ждать погоню. Когда прибывшие воины Герденя с союзниками начали переправляться через брод, Довмонт неожиданным конным ударом загнал их назад в реку, не дав перестроиться в боевой порядок. Эти события так сильно повлияли на новгородцев, что они отказались от участия в походе против Пскова, который им предложил великий князь Ярослав.

Через год в 1267-ом году князь Довмон, собрав дружину из новгородских добровольцев, вновь отправился в поход на Литву, но, не сумев вернуть себе Нольшанскую землю, смирился с потерей и принял решение посвятить себя служению Пскову. Вскоре он женился на внучке Александра Невского.

В следующем 1268-ом году Довмонт участвовал в походе на Ливонский орден. В битве 18 февраля возле приморского замка Раковора он командовал полком правой руки. После битвы осуществил самостоятельный рейд вглубь Ливонской территории, дойдя до Балтийского моря.

В 1269-ом году князь Довмонт защищал Псковские земли от набегов крестоносцев и выдержал десятинедельную осаду Пскова. Весной 1271 года с малочисленным отрядом догнал и разбил ливонских крестоносцев, которые возвращались с рейда по псковской земле, отяжеленные добычей и пленными. 8 июня 1272-го года, не дожидаясь подмоги из Новгорода, разбил войска ливонского ордена, которые подошли под стены Пскова с большими силами и с осадными машинами. Неожиданно для крестоносцев Довмонт сделал решительную вылазку. Ему удалось рассеять отряды противника, в этой битве был ранен магистр. После победы военные действия распространяются на эстонские территории ливонского ордена, после чего на два десятилетия отбивается охота у крестоносцев нападать на Псков и его земли. В честь этой победы князь Довмонт построил три храма в честь святых, которые помогали ему в битвах.

В марте 1299-того года ливонские рыцари вновь осадили Псков. Ночью они неожиданно прорвались на территорию Псковского посада. Довмонт, рискуя впустить врага в замок, открыл ворота и стремительной атакой отбросил врага назад. Победа вновь осталась за ним. И стала для него последней, так как вскоре он умер от эпидемии. Похоронили его в Псковском Троицком соборе. Над могилой был повешен меч с надписью «Honorum meum nebus davo» (Гордость свою не отдам никому). Его сын Давид, который по воле отца вернулся на землю своих предков в Литву, в итоге стал великим воином и защитником своей земли, как и его отец.

В XVI веке Русская Православная церковь прилучила князя Довмонта к числу святых, а в 1574-ом году в Пскове освятили храм в честь Святого Довмонта-Тимофея.

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