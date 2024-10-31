В новой каденции в Сейме Литвы будут работать восемь миллионеров 4 31.10.2024, 18:06

Это на три миллионера больше, чем было в парламенте нынешнего срока.

В новом каденции в Сейме будут работать восемь миллионеров - это на три миллионера больше, чем было в парламенте этого срока. Первое место среди богатейших занимает новичок в Сейме, бывший руководитель Государственной налоговой инспекции Дайнорас Брадаускас. Правда, среди новых парламентариев есть и те, у кого в декларациях об имуществе стоят нули, пишет Delfi со ссылкой на новости LNK.

3,1 млн евро - такова сумма активов самого богатого члена нового Сейма Д. Брадаускаса, принимавшего участие в выборах вместе с политической партией Заря Нямунаса. Новичок в Сейме, экономист и бывший глава Государственной налоговой инспекции. «Я был очень удивлен, как я вышел на первое место в Сейме», - сказал LNK Д. Брадаускас.

Сын долголетнего политика Бронюса Брадаускаса объясняет, что большую часть имущества ему подарил отец, который также был одним из самых богатых членов Сейма. «Имущество, акции переданы мне отцом. Они представляет собой большую часть этой стоимости. Мы разделили часть бизнеса», - сообщил LNK Д.Брадаускас.

Почти 3 млн – 2,79 млн евро у переизбранного представителя Литовской социал-демократической партии в Сейме Гинтаутаса Палуцкаса. Активы накоплены за счет инвестиций, по его словам, удивляться нечему.

«Литиевая химия для батарей. А сегодня, учитывая, что литиевые батареи доминируют как в электромобилях, так и в сбережении энергии. Неудивительно, что это сопровождается как коммерческим, так и экономическим успехом», - заявил Г. Палукас.

Литва уже слышала о богатстве Игнаса Вегеле, юриста, новичка Литовского союза крестьян и зеленых, во время президентской избирательной кампании. Активы семьи И.Вегеле публично обсуждались и весной, после того как журналисты узнали об обходе санкций в принадлежащем семье бизнесе по производству кондиционеров. Указывается, что у И. Вегеле активов в размере 1,86 млн евро. В середине октября И.Вегеле заявил, что у адвоката есть не только зарплата, но и доходы из других источников.

Артурас Зуокас, председатель партии Свобода и справедливость, возвращающийся в Сейм после длительного перерыва, имеет активы на сумму более полутора миллионов евро. Бывший мэр Вильнюса является акционером трех компаний. Он миллионер уже 25 лет. «Свой первый миллион долларов - чек я заработал, когда мне было 26 лет», - рассказал LNK А. Зуокас. Он подчеркивает, что хорошо, что в Сейме есть богатые люди. Политик говорит, что хороший депутат должен контролировать свои эмоции и быть «экономически самодостаточным». «Не зависеть от других обстоятельств. Я счастлив, что контролирую свои эмоции, а также финансово независим», - заявил избранный в Сейм А. Зуокас.

У представителя либерального движения Арминаса Лидека - активы в размере 1,36 млн евро, а его жена также задекларировала дополнительно миллион евро.

Представитель социал-демократической партии Литвы Шарунас Бирутис, бывший депутат Европарламента и министр культуры, вместе с женой владеют активами почти на 2 млн евро. Его собственное имущество составляет чуть более миллиона евро. Он стал предпринимателем в начале девяностых и говорит, что за тридцать лет накопил миллион, а это немного.

«Это плохая традиция или тенденция: чем беднее, тем лучше политик. Я думаю, тем хуже политик. Потому что, если он не может заработать за 20-30 лет...», - рассуждал Ш. Бирутис. 8 миллионеров в парламенте – это немного. Ш. Бирутис предполагает, что часть политиков может скрывать имущество. «Их гораздо больше, я в этом почти уверен», - заявил он.

Бронюс Ропе, десять лет проработавший в Европейском парламенте, также имеет недвижимость стоимостью в миллион евро. Он объясняет, что деньги накапливались за счет акций.

Последним миллионером будущего Сейма является представитель Союза Отечества - Христианских демократов Литвы, министр сельского хозяйства Казис Старкявичюс. Его активы составляют 1 млн евро, он фермер.

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