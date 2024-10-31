закрыть
31 октября 2024, четверг, 19:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси уже несколько вечеров проблемы с интернетом

8
  • 31.10.2024, 18:14
  • 3,574
В Беларуси уже несколько вечеров проблемы с интернетом

На протяжении десяти дней.

Пользователи в разных социальных сетях сообщают, что каждый вечер значительно ухудшается качество интернета у всех операторов — как у Белтелекома, так и у A1 и МТС, пишет «Наша Нива».

На сайте Белтелекома размещено объявление о том, что 29 октября произошла DDoS-атака. A1 и Cosmos писали, что возможны технические проблемы у вышестоящих провайдеров. A1 писал об этом 30 октября, у Cosmos были сообщения о DDoS-атаках 28, 29 и 30 октября.

Однако это не объясняет проблемы, которые длятся уже 10 дней.

Проблемы с интернетом по вечерам начали замечать с 20-х чисел октября, еще до назначения даты «выборов». По словам пользователей, в технической поддержке операторов помочь не могут.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип