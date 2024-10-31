В Беларуси уже несколько вечеров проблемы с интернетом 8 31.10.2024, 18:14

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На протяжении десяти дней.

Пользователи в разных социальных сетях сообщают, что каждый вечер значительно ухудшается качество интернета у всех операторов — как у Белтелекома, так и у A1 и МТС, пишет «Наша Нива».

На сайте Белтелекома размещено объявление о том, что 29 октября произошла DDoS-атака. A1 и Cosmos писали, что возможны технические проблемы у вышестоящих провайдеров. A1 писал об этом 30 октября, у Cosmos были сообщения о DDoS-атаках 28, 29 и 30 октября.

Однако это не объясняет проблемы, которые длятся уже 10 дней.

Проблемы с интернетом по вечерам начали замечать с 20-х чисел октября, еще до назначения даты «выборов». По словам пользователей, в технической поддержке операторов помочь не могут.

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