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В России заговорили о «третье чеченской войне»

  • 31.10.2024, 18:26
  • 3,804
В России заговорили о «третье чеченской войне»

Нарастает противостояние между Z-блогерами и «кадыровцами».

В РФ вспыхнул очередной конфликт руководства Чечни с федеральным центром и другими российскими регионами. Чеченским властям не понравился введенный во Владимирской области запрет на ношение хиджабов и никабов в школах. 

Свое возмущение, в частности, выразил «правая рука» Рамзана Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов, назвавший введенный во Владимирской области запрет «дискриминацией» и «нарушением Конституции», передает «Диалог».

В пресс-службе регионального Минобразования, в свою очередь, указали, что «РФ - светское государство, в котором церковь отделена от государства». 

На возмущение Делимханова и других представителей властей Чечни отреагировали сразу несколько Z-блогеров, которые потребовали от чеченского руководства не вмешиваться в дела других регионов. Более того, уже не первый раз прозвучало мнение о «неизбежности третьей чеченской войны». На этот раз такую точку зрения озвучил автор канала Alex Parker Returns. 

Z-канал «Два майора» пишет, что «государствообразующий народ в РФ пока не чеченский», и высмеивает бесчисленные награды, которое чеченское руководство вручает сыну Кадырова Адаму. 

Z-военкор Юрий Котенок требует от властей Владимирской области и федерального центра «ни в коем случае не прогибаться, а то затем аукнется». 

В свою очередь, Z-блогер Роман Сапоньков считает, что выпады чеченских властей свидетельствуют о слабости федерального центра во время войны. 

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