Молдова выбрала ЕС 31.10.2024, 18:40

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Конституционный суд закрепил результаты референдума.

Конституционный суд Молдовы на заседании в четверг, 31 октября, признал законными результаты референдума о европейской интеграции, где с минимальным перевесом победили сторонники вступления в ЕС.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Начало заседания Конституционного суда Молдовы состоялось на фоне протеста, организованного лидерами и сторонниками пророссийского блока «Победа», связанного с беглым олигархом Иланом Шором, а также Партии коммунистов Молдовы.

В результате решения суда в Конституцию Молдовы будет внесено положение о том, что вступление Молдовы в Европейский Союз становится необратимой целью.

Дополнительно Конституционный суд Молдовы объявил, что рассмотрит запрос коммунистов о пересчете голосов на референдуме в контексте обращения Центральной избирательной комиссии о подтверждении результатов плебисцита, однако отклонил заявление о признании коммунистов стороной по делу.

Напомним, за конституционные изменения по евроинтеграции Молдовы на референдуме 20 октября проголосовали 50,35% избирателей, против – 49,65%. Разница составила всего 10 тысяч голосов, причем преимущество сторонников евроинтеграции обеспечила прежде всего диаспора.

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