Литовская таможня не выпустила из страны 13 авто, которые везли в Россию и Беларусь 31.10.2024, 18:49

Легковушки прибыли в порт Клайпеды.

Литовская таможня задержала 13 подержанных автомобилей, которые везли в Беларусь и Россию в обход международных санкций, сообщили 31 октября в пресс-службе ведомства.

Легковушки прибыли в порт Клайпеды (Литва) из США. Их транспортировкой занималась одна из литовских компаний. Общая стоимость задержанного груза составила более 200 тысяч евро.

По версии литовской таможни, сотрудники фирмы намеренно предоставили ложные данные о покупателях и истинных владельцах автомобилей.

«Таким образом они пытались избежать контроля и экспортировать подержанные автомобили из США в Россию и Беларусь, нарушив тем самым международные санкции и ограничения», — сообщили в ведомстве.

По факту нарушения международных санкций и контрабанды начато досудебное расследование. Подозрения предъявлены двум сотрудникам фирмы-перевозчика.

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