«Сейчас едва угадаешь, что будет в следующем месяце» 2 31.10.2024, 19:06

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Как теперь пригоняют «бэушку» и ждут ли авторынок потрясения в 2025 году?

Год подходит к концу, и для многих игроков авторынка он не был легким. Новые санкции, ограничения, поиск альтернативных маршрутов для доставки «бэушки», сокращение покупателей из России — как все это повлияло на конечного потребителя и, главное, чего ждать дальше? Перенасытится ли рынок «китайцами»? И что будет с растаможкой? На эти вопросы журналистам «Онлайнера» ответил Дмитрий Больдюсов, основатель и руководитель AutoGroup — профильной компании по подбору и информационному сопровождению в вопросе приобретения авто на мировых аукционах (США/Европа/Корея).

— С какими трудностями в этом году пришлось столкнуться тем, кто причастен к сфере пригона б/у авто из Европы и Америки?

— Год начался с того, что «сломались» денежные переводы (ранее средства шли через банк «Решение»). Пришлось искать новые пути для оплаты автомобилей на американских аукционах, — рассказывает Дмитрий. — Дальше «поломалась» Литва. В июле там перестали оформлять экспорт — все просто остановилось. Это привело не только к логистическим трудностям, но и к проблемам с литовским складом, который вскоре заполнился.

Все приходилось решать в моменте, а Европа вновь и вновь придумывала нововведения. Например, на разбитый подержанный Chevrolet Equinox вдруг понадобился сертификат от производителя! Вводили требования по документам, которые просто невозможно было выполнить. Параллельно пришлось решать логистические проблемы. В некоторых случаях автомобили пересекают 3−4 страны, чтобы клиент в Беларуси получил свою машину. Это ненормальная ситуация.

На текущий момент к нам через Европу можно ввезти авто с моторами не более 1,9 литра. Это около 10 проверенных моделей. Вышеупомянутый Chevrolet Equinox остается одной из самых популярных машин для пригона из США. За какие деньги сейчас можно привезти б/у авто из Америки? Средний чек — от 16 000−17 000 долларов под ключ, включая расходы на восстановление и ремонт «битка». Из Европы к нам в основном приезжают целые машины с пробегом до 150 000 км. Как правило, с дизельными моторами.

Нужно отметить, что ранее, до всех ограничений, Беларусь в каком-то смысле была перевалочной базой. Далеко не все, что к нам завозилось, задерживалось в нашей стране. Двух-, трехлитровые автомобили с достаточно высоким чеком уезжали дальше — в Россию, например.

— Какие сейчас есть альтернативные маршруты для пригона авто из Америки?

— Одним из основных и очевидных маршрутов остается Грузия. Но этот путь нельзя назвать безопасным. Во-первых, автомобиль должен ставиться в Грузии на учет, то есть у него там появляется собственник. Во-вторых, машина пересекает границу с Азербайджаном и там застревает в очереди на 10−15 дней — и это сейчас, до наступления непогоды.

Таким образом, и в плане документов маршрут сложный, и сама дорога тоже непростая.

Чуть более дорогой, но безопасный путь — это Турция (после нее машины уезжают через Новороссийск). Больших трудов нам стоило добиться маршрута, где не требуется перегрузка автомобилей из контейнера в контейнер. Проблема заключалась в том, что судоходные линии не отдают свои боксы в санкционную страну Россию. Но есть определенные лайфхаки, как это обойти.

— А чем грозит перегрузка? Дополнительными расходами?

— Проблема не в этом, а в рабочей силе. В Турцию ранее заезжали только новые автомобили. Они перевозятся либо в контейнере, либо прямо на палубе. Машины на ходу — сгрузился с корабля, и можно ехать дальше.

А б/у варианты из Америки — это в большинстве случаев автомобили с повреждениями. Они приходят не по две на палубе, а укомплектованные в два яруса. Легче на Марсе яблоню вырастить, чем научить пакистанца погрузчиком доставать машину из одного контейнера и ставить в другой… Есть риски, что автомобиль в процессе будет уничтожен.

Америка, как и Литва, всю жизнь работала с экспортными автомобилями — и специалисты там подготовлены. А в Турции — нет. Поэтому так важно было найти маршрут, который исключал бы перегрузку. Да, стоит это дороже, зато безопаснее.

Был и третий путь — через Роттердам, крупный портовый город в Нидерландах. Им некоторые воспользовались в преддверии 2 октября. С этой даты литовские таможенники переставали пропускать даже те машины, что были куплены до июля. Но Роттердам — это про частные договоренности, к основным маршрутам его отнести нельзя.

Скажу, что у нас есть свой альтернативный маршрут, где мы — первопроходцы. О нем знают наши клиенты. Большего, к сожалению, сказать не могу. Дольше? Немного. Безопаснее? Мы считаем, что да. Дороже? Не сильно по отношению к общей стоимости доставки.

— Как ограничения сказались на конечной цене автомобиля для покупателя?

— Я не думаю, что они в принципе сказались. Потому что белорусский покупатель как ездил на 1,5-литровом Ford Fusion, так и продолжает ездить. Стоимость доставки 1,5-литровых машин, которые проходят через наши границы и не идут в объезд, осталась прежней и варьируется в пределах 1500−2000 долларов. Но если мы хотим приобрести машину с двигателем более 1,9 литра, то такие автомобили должны делать круг — и там стоимость будет высокая. На доставку уйдет 4000−6000 долларов в зависимости от того, где машина находится: Америка-то большая, и коридоры для привоза сейчас разные.

— Выросли ли машины в цене на американских аукционах за прошедший год?

— Там цены остались примерно такими же. Американские аукционы отличаются сезонностью: зимой автомобилей бьется больше, и повреждения у них менее серьезные. Летом же аварий меньше, но последствия тяжелее.

— А эксклюзивы (редкие версии, модели) белорусы пригоняют?

— Эксклюзивы с 1,5-литровым мотором — это редкость. Разве что Volkswagen Beetle из 60-х мы для клиента привозили.

— Можно ли сейчас пригнать авто из Кореи?

— Да, но речь об автомобилях, которые находятся между средним и люксовым сегментами. Их стоимость — около 40 000−50 000 долларов. Корея интересна малыми пробегами, досмотренными машинами и хорошими комплектациями.

— Почему россияне все реже приезжают в Беларусь за автомобилями?

— Первым ударом по россиянам, которые пригоняли машины через Беларусь, стали изменения в утильсборе для РФ в 2023 году. Тогда ввели понятие коммерческого утильсбора, который чуть ли не в два раза выше, чем для автомобилей, привезенных в личное пользование. Но если ты машину покупаешь якобы для себя, то в течение года ты не имеешь права ее перепродавать.

Поправки в законе об утильсборе от 2024 года привели к тому, что машины, приезжая от нас в РФ, уже попадают под понятие коммерческого утильсбора. Поэтому груз, который сейчас едет в Россию, сразу отправляется по альтернативному пути, минуя Беларусь.

— Какова вероятность градации утильсбора в Беларуси?

— Скажем так, мы видим движение в эту сторону и не исключаем такой вероятности в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

— Каковы ваши прогнозы насчет нулевой растаможки электрокаров в Беларуси: продлят или прикроется лавочка?

— В Россию сейчас запрещен ввоз электрокаров и последовательных гибридов, растаможенных в Беларуси. Мое мнение: пока есть эта заградительная мера, у нас сохранят нулевую пошлину.

Но можно посмотреть на ситуацию с другой стороны. Если у нас начнут поднимать утильсбор до уровня российского, то дело может дойти до одинаковых правил растаможки и у нас, и в РФ (или вовсе интеграции). И тогда Беларусь тоже лишится нулевой пошлины.

— Что не так с «китайцами»? И когда уже рынок ими перенасытится?

— Еще в прошлом году мы говорили об основных проблемах «китайцев». Это в первую очередь отсутствие рембазы. Возможно, кто-то и закупил пару крыльев и капотов, но проблема остается актуальной. Также до сих пор непонятно, что будет с «китайцами» на вторичном рынке. Сколько они проездят? По какой стоимости будут продаваться в будущем?

Мое мнение: кажется, что на дорогах «китайцев» стало больше, потому что мы их никогда раньше не видели и обращаем теперь внимание. Но чтобы они тотально заполонили улицы — такого нет.

Будет ли перенасыщение, когда предложение на рынке превышает спрос и продавцу приходится снижать цену? Я думаю, что нет. Нет смысла ввозить слишком много «китайцев» в Беларусь, если они и так в доступе: в Казахстане на складах по 300−400 машин стоит и можно в любой момент их сюда притянуть.

— Что ждет рынок в 2025 году?

— Если раньше можно было давать прогнозы на год, то сейчас едва угадаешь, что будет в следующем месяце. Главное, чтобы все продолжало двигаться и ситуация не становилась хуже. Потому что сейчас рынок неоправданно сложный с точки зрения комиссии, которую компании, включая нашу, зарабатывают при подборе автомобиля.

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