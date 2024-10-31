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Маск предложил Кингу пари на победу Трампа

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  • 31.10.2024, 19:14
  • 1,522
Маск предложил Кингу пари на победу Трампа
Илон Маск

Бизнесмен и писатель поспорили из-за данных на рынке ставок.

Бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск предложил американскому писателю Стивену Кингу поспорить, победит ли кандидат от республиканцев Дональд Трамп на предстоящих президентских выборах.

Предложение пари было сделано в его соцсети Х.

«Трамп победит. Хотите сделать ставки?» — написал Маск.

Так миллиардер ответил Кингу, который назвал «бредовыми» данные о значительном преимуществе Трампа на рынке ставок. По данным букмекеров, в победу Трампа верят 67% игроков, а на вице-президента Камалу Харрис поставили 33,2%.

Макс прокомментировал эти данные словами «69,420% скоро».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Согласно усредненным данным портала FiveThirtyEight, на 31 октября Харрис поддерживают 48% избирателей, а Трампа — 46,7%.

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