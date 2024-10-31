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Районным больницам Гомельской области отказали в аккредитации по хирургическому профилю

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  • 31.10.2024, 19:21
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Районным больницам Гомельской области отказали в аккредитации по хирургическому профилю

Отсутствуют кадры.

Минздрав отказал в аккредитации по различным профилям нескольким районным больницам, четыре из них — в Гомельской области, пишет «Флагшток».

Издание получило отчет Министерства здравоохранения Беларуси за 2023 год и узнало, что отказ в аккредитации по профилю «Хирургия» получила Октябрьская центральная районная больница (ЦРБ), также не аккредитованными по этому профилю оставались Ельская ЦРБ, Лоевская ЦРБ и Кормянская ЦРБ.

На сайтах Октябрьской и Ельской ЦРБ в разделе «наши отделения» до сих пор нет хирургических. В Лоевской и Кормянской ЦРБ хирургические отделения значатся в составе стационаров.

На условиях анонимности источник в системе Минздрава объяснил изданию, почему могли отказать в аккредитации. По его словам, основная причина закрытия отделений — отсутствие кадров (и врачей, и медсестер).

Еще одна возможная причина, но менее вероятная — это отсутствие материальной базы. Например, нет денег на починку операционных или обустройство новых.

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