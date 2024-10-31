Сикорский надеется, что Польше позволят сбивать российские ракеты над Украиной 31.10.2024, 19:49

Радослав Сикорский

Ранее законодатели США призвали разрешить Варшаве сбивать ракеты над соседней страной.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский надеется, что в НАТО дадут разрешение Польше применять свою противовоздушную оборону для сбивания российских ракет, которые летят над Украиной и могут угрожать ей.

Его позицию в комментарии «Укринформу» уточнил представитель МИД Польши Павел Вронский.

Вронский напомнил, что глава польской дипломатии уже выступал за привлечение сил НАТО к сбиванию российских ракет, которые летят в направлении Польши над украинской территорией, и «неоднократно подвергался критике внутри НАТО».

«Как мы знаем, негативно по этой инициативе высказываются страны НАТО, непосредственно Организация, негативные голоса также звучали в США. Но министр Сикорский рассчитывает на изменение этой позиции», – добавил спикер.

Накануне стало известно, что двухпартийная группа законодателей США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом разрешить Польше применять свою противовоздушную оборону над Украиной, чтобы сбивать российские ракеты.

Сам Сикорский прокомментировал это так: «Приятно, когда и республиканцы, и демократы поддерживают польское предложение».

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