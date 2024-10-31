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Сикорский надеется, что Польше позволят сбивать российские ракеты над Украиной

  • 31.10.2024, 19:49
Сикорский надеется, что Польше позволят сбивать российские ракеты над Украиной
Радослав Сикорский

Ранее законодатели США призвали разрешить Варшаве сбивать ракеты над соседней страной.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский надеется, что в НАТО дадут разрешение Польше применять свою противовоздушную оборону для сбивания российских ракет, которые летят над Украиной и могут угрожать ей.

Его позицию в комментарии «Укринформу» уточнил представитель МИД Польши Павел Вронский.

Вронский напомнил, что глава польской дипломатии уже выступал за привлечение сил НАТО к сбиванию российских ракет, которые летят в направлении Польши над украинской территорией, и «неоднократно подвергался критике внутри НАТО».

«Как мы знаем, негативно по этой инициативе высказываются страны НАТО, непосредственно Организация, негативные голоса также звучали в США. Но министр Сикорский рассчитывает на изменение этой позиции», – добавил спикер.

Накануне стало известно, что двухпартийная группа законодателей США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом разрешить Польше применять свою противовоздушную оборону над Украиной, чтобы сбивать российские ракеты.

Сам Сикорский прокомментировал это так: «Приятно, когда и республиканцы, и демократы поддерживают польское предложение».

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