Анаис Марэн: У Беларуси сложилась репутация основного нарушителя прав человека 2 31.10.2024, 19:59

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Анаис Марэн

Спецдокладчик по положению с правами человека в Беларуси представила доклад в ООН.

Положение с правами человека в Беларуси значительно ухудшается с 2018 года. Об этом заявила спецдокладчик по положению с правами человека в Беларуси Анаис Марэн, представляя свой последний доклад в этом статусе, передает правозащитный центр «Вясна».

«С момента моего назначения, в 2018 году, положение с правами человека в Беларуси ухудшается. После спорных президентских выборов в 2020 году белорусы столкнулись с репрессиями в беспрецедентном масштабе и интенсивности. В моих предыдущих докладах подчеркивалась систематическая жестокость реагирования властей на мирные протесты. Многие лица подвергались гнусным пыткам, жестокому обращению, многие погибли, тысячи были осуждены без справедливого судебного разбирательства, в связи с тем, что они законным образом осуществляли свои права человека. Многие до сих пор находятся в тюрьмах, в условиях, которые опасны для жизни, у многих нет никакой связи, и также <…> имеются подозрения в насильственных исчезновениях», — рассказала Марэн, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на 35-ом пленарном заседании Третьего Комитета.

Марэн отметила, что гражданское общество в стране «было практически ликвидировано», а внимание международных организаций к Беларуси в связи с ситуацией с правами человека беларусские власти называют попыткой «подорвать легитимность правительства Беларуси».

«Однако Беларусь — не жертва двойных стандартов. У нее сложилась репутация основного нарушителя прав человека. И я не одинока. Несколько дней назад Председатель Комитета по борьбе с пытками представил результаты конфиденциального расследования по Беларуси. Комитет пришел к выводу, что пытки систематически используются в этой стране, и ничего не делается для того, чтобы предотвратить это», — сказала Анаис Марэн.

Она добавила, что глубоко сожалеет, что несмотря на все ее усилия, «безнаказанность и серьезные нарушения прав человека продолжаются в Беларуси».

«Некоторые политзаключенные были освобождены ранее исходя из гуманитарных соображений, однако никому не удалось добиться защиты, виновные до сих пор не были привлечены к ответственности за эти преступления, сотни жертв нарушений прав человека находятся в тюрьме, и ежедневно осуждаются новые», — подчеркнула она, признавшись, что все-таки не утратила надежды на то, что эта ситуация когда-либо прекратится, как и безнаказанность за нарушения.

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