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В Новгороде нашли мощи белорусской святой Харитины

  • 31.10.2024, 20:07
В Новгороде нашли мощи белорусской святой Харитины

Предполагается, что она происходила из рода литовских князей, родственников Миндовга.

При реставрации церкви апостолов Петра и Павла в Великом Новгороде нашли мощи Харитины, «княжны литовской», сообщает местная епархия РПЦ. Сейчас мощи хранятся в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря.

Белорусская Православная Церковь напоминает, что ее имя включено в список белорусских святых.

Харитина жила в XIII веке. Вероятно, родилась на территории Беларуси. Предполагается, что она происходила из рода литовских князей, родственников Миндовга, который как раз создавал ВКЛ («родом была королевства Литовского»).

Вместе с родителями переселилась в Полоцк, а после попала в Новгород, была игуменьей монастыря. Умерла в 1281 году. Ее мощи долго искали.

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