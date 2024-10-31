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Белорус отдал в ремонт авто, а потом увидел объявление о его продаже

  • 31.10.2024, 20:32
  • 1,240
Белорус отдал в ремонт авто, а потом увидел объявление о его продаже

Что было дальше.

Житель Бреста отдал автомобиль в ремонт 19-летнему мастеру, с которым познакомился накануне, а потом увидел объявление о продаже своей легковушки. Об этом сообщает неофициальный телеграм-канал МВД.

Когда 62-летний клиент звонил ремонтнику и спрашивал, когда он сможет забрать свою Mazda, тот в ответ «кормил завтраками».

Однако в один из дней мужчина увидел в интернете объявление о продаже своей машины. Брестчанин сразу позвонил в милицию.

В отношении автослесаря завели уголовное дело за мошенничество.

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