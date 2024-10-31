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Более половины избирателей в США проголосуют на выборах досрочно

  • 31.10.2024, 20:16
Более половины избирателей в США проголосуют на выборах досрочно

Опрос Gallup.

Американцы рекордным количеством приходят на досрочное голосование на всеобщих выборах: более половины зарегистрированных избирателей страны уже проголосовали или планируют сделать это до дня выборов, сообщает опрос Gallup, опубликованный сегодня. В этом году 54% зарегистрированных избирателей планируют досрочно проголосовать, что на 10% меньше, чем на прошлых президентских выборах в 2020 году, которые проходили во время пандемии COVID-19, информирует The Hill.

42% респондентов собираются голосовать 5 ноября, 34% — до этой даты, и 20% уже отдали свои голоса. Опрос также показал, что 63% зарегистрированных избирателей, являющихся демократами или поддерживающих демократов, уже проголосовали или планируют голосовать до дня выборов по сравнению с 47% республиканцев.

Обе партии выразили уверенность в досрочных голосованиях, но стратеги предупреждают, что не следует использовать преждевременные данные для прогнозирования результатов выборов.

Gallup провела телефонные интервью на английском и испанском языках с 14 по 27 октября среди 1007 взрослых людей старше 18 лет по всей стране. Погрешность выборки составляет плюс-минус 4 процентных пункта.

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